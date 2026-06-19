SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARRECHEA, Horacio. - Sus hijas Catalina, Lucía, Eugenia, sus nietos e hijos políticos lo despiden con amor.

✝ ARRECHEA, Horacio. - Anay Barrenechea despide con profunda tristeza a un entrañable e incondicional amigo.

✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Horacio e Inés Menendez Behety de Pueyrredon lo despiden con inmenso cariño y los mejores recuerdos.

✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Susana Marino y Juan F. de Alzaga despiden al querido Horacio, abrazando a sus hijos.

✝ ARRECHEA, Horacio. - Estela Goñi lo despide con mucho cariño y abraza a sus hijas en este momento tan triste.

✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Yofre e hijos participamos su fallecimiento, acompañando con todo cariño a sus hijas.

Avisos fúnebres

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