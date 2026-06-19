1
ARRECHEA, Horacio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARRECHEA, Horacio. - Sus hijas Catalina, Lucía, Eugenia, sus nietos e hijos políticos lo despiden con amor.
✝ ARRECHEA, Horacio. - Anay Barrenechea despide con profunda tristeza a un entrañable e incondicional amigo.
✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Horacio e Inés Menendez Behety de Pueyrredon lo despiden con inmenso cariño y los mejores recuerdos.
✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Susana Marino y Juan F. de Alzaga despiden al querido Horacio, abrazando a sus hijos.
✝ ARRECHEA, Horacio. - Estela Goñi lo despide con mucho cariño y abraza a sus hijas en este momento tan triste.
✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Yofre e hijos participamos su fallecimiento, acompañando con todo cariño a sus hijas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Quién era María Lucila Pagani, la docente cordobesa que murió tras la explosión de su celular en el auto
- 3
Tres sommiers, sábanas y almohadas: la compra en efectivo de más de $8 millones que se suma a la lista de gastos de Adorni
- 4
Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la falsa noticia del padre de Messi