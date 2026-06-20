SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARRECHEA, Horacio, q.e.p.d. Graciela y David Obarrio despiden al querido Horacio y acompañan a sus hijas en su tristeza.

✝ ARRECHEA, Horacio. - Rufino Fornaguera Sempé (a.), hijos y nietos, lo despiden con mucho dolor.

✝ ARRECHEA, Horacio. - María Martha y Dickie Siri acompañan a Estela y las chicas en este momento triste con el cariño de toda la vida.

Avisos fúnebres

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