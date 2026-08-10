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ARTACHO BURGOS, Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARTACHO BURGOS, Antonio, q.e.p.d., falleció el 8-8-2026. - Su esposa Beatriz Costa con sus hijos Eugenia, Agustina, Diego e Ignacia y sus 8 nietos lo despiden con gran tristeza y elevan oraciones para que el Señor misericordioso lo reciba en sus brazos.
Aviso publicado en la edición impresa
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