SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARTACHO BURGOS, Antonio, q.e.p.d., falleció el 8-8-2026. - Su esposa Beatriz Costa con sus hijos Eugenia, Agustina, Diego e Ignacia y sus 8 nietos lo despiden con gran tristeza y elevan oraciones para que el Señor misericordioso lo reciba en sus brazos.

Avisos fúnebres

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