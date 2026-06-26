SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AVELLANEDA, Juan Andrés, Coronel EA, promoción 103 CMN HFC, q.e.p.d. 24-6-2026. - Acompañamos a tu familia y elevamos nuestras oraciones en tu memoria y por tu eterno descanso junto a Dios nuestro Señor. Querido Juan te despedimos, tus camaradas de la 3ra. compañía de infantería, Nuestro Señor bendiga y cuide de tu familia. Amén.

Avisos fúnebres

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