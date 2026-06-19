1
AVRUJ, Arnoldo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ AVRUJ, Arnoldo, Z.L. - Con mucha tristeza despedimos a Arnoldo y acompañamos a su familia en este doloroso momento. Renee y Edgardo Chouela, Elena Goldstein, Adriana Bekerman, Liliana y Daniel Sorin, Hilda y Jose Lew, Silvia Holzkan, Carlos, Mirta Trajtman, Graciela y Pedro Gendin.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Quién era María Lucila Pagani, la docente cordobesa que murió tras la explosión de su celular en el auto
- 3
Tres sommiers, sábanas y almohadas: la compra en efectivo de más de $8 millones que se suma a la lista de gastos de Adorni
- 4
Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la falsa noticia del padre de Messi