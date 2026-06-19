SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ AVRUJ, Arnoldo, Z.L. - Con mucha tristeza despedimos a Arnoldo y acompañamos a su familia en este doloroso momento. Renee y Edgardo Chouela, Elena Goldstein, Adriana Bekerman, Liliana y Daniel Sorin, Hilda y Jose Lew, Silvia Holzkan, Carlos, Mirta Trajtman, Graciela y Pedro Gendin.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa