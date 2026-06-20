LA NACION

AVRUJ, Arnoldo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AVRUJ, Arnoldo. - Las hermanitas Kohan y Claudio Roitman acompañan a sus hijos y nietos para siempre recordar los lindos momentos compartidos.

AVRUJ, Arnoldo. - El directorio y todo el personal de Tyrolit Argentina S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Arnoldo Avruj, quien estuvo al frente de la gerencia técnica fabril de la compañía durante gran parte de su trayectoria, y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento, expresándoles sus más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
    1

    Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026

  2. Brasil creó un festín en 45 minutos con Vinicius... y perdió a una figura que puede costarle caro
    2

    Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato

  3. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    3

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  4. Flor Peña apuntó contra Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de la mamá de Messi
    4

    Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”