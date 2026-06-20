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AVRUJ, Arnoldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ AVRUJ, Arnoldo. - Las hermanitas Kohan y Claudio Roitman acompañan a sus hijos y nietos para siempre recordar los lindos momentos compartidos.
✡ AVRUJ, Arnoldo. - El directorio y todo el personal de Tyrolit Argentina S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Arnoldo Avruj, quien estuvo al frente de la gerencia técnica fabril de la compañía durante gran parte de su trayectoria, y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento, expresándoles sus más sinceras condolencias.
Aviso publicado en la edición impresa
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