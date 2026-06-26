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AYERZA, Josefina María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA, Josefina María, q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - Adelita y Vicente Gutiérrez, hijos y nietos despiden con tristeza a Finita y acompañan a Josefina, Coco y Antonio con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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