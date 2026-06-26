AYERZA, Josefina
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA, Josefina. - Sus hermanos Hernán y Patricia, hijos y nietos la recuerdan con mucho cariño y abrazan a Jose, Coco y Tony.
✝ AYERZA, Josefina, (Finita) q.e.p.d. - Cristina y Abel Ayerza, hijas, yernos y nietos despiden a Finita con mucha tristeza y acompañan a Josefina, Coco y Antonio en este doloroso momento.
✝ AYERZA, Josefina, q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - El directorio de Hipódromo Argentino de Palermo S.A. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Antonio R. Bullrich y familiares en este triste momento.
✝ AYERZA, Josefina, q.e.p.d., 25-6-2026. - La comisión de carreras de Hipódromo de Palermo participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del señor Antonio R. Bullrich, presidente de esta comisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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Juicio de los Cuadernos: las maniobras de los empresarios para extraer efectivo y los “castigos” del kirchnerismo a los empleados de la ex-AFIP que los descubrieron
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Mansiones en venta: las propiedades en el AMBA que exigen más de US$2 millones para empezar a soñar