SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA, Toribio D. - Tu hermano Juan José con Marta, Martita, Ame, Juanjo y familias te despedimos con mucho dolor y acompañamos a Helena, Toby, Santi, Vale, Juan Martín y familias con mucho cariño.

✝ AYERZA, Toribio. - Nicolás Braun y Florencia Anzorreguy, junto a sus hijos Sofía y Félix Braun Anzorreguy, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ AYERZA, Toribio. - Fernando y Lola Iraola, Guillermo y Ana Jasson, Francisco y Florencia Grether y Martín y Natalia Robredo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Toby, Jeannette y familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ AYERZA, Toribio. - Christian Cavanagh y Mariu Nicholson, junto a sus hijos Ignacio y María Cavanagh, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ AYERZA, Toribio. - Carlos Angel Mendez despide a un viejo amigo de toda la vida y acompaña a su familia con cariño.

✝ AYERZA, Toribio (Toby), q.e.p.d. - Enrique Creta Gassiebayle lo recordará con mucho cariño.

✝ AYERZA, Toribio. - Marian Guzian, Vicky Duarte Inchausti, Marcela Anchava, Ele Klein, Barbie Becker y Henry Huergo, Flor Horteloup y Marcelo Lamesa despiden a Toby y acompañan a Vale y familia con mucho cariño.

✝ AYERZA, Toribio, q.e.p.d., 15-4-2026. - Federico Braun y María Freixas (a.) acompañan a su hijo Toby y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

✝ AYERZA, Toribio, (Toby). - Adiós Toby. Fue maravilloso ser tu amigo. Un abrazo para Vale y toda su familia. Ángel Gonzalez Alzaga.

AYERZA, Toribio D. - Toby querido, que difícil y triste es despedirte. Cuantos recuerdos de los años compartidos. ¡Hasta siempre! María Groba.

Avisos fúnebres

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