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AYERZA VIVOT, Esther,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AYERZA VIVOT, Esther, q.e.p.d. - Sus sobrinos, sus sobrinos nietos y sus sobrinos bisnietos Ayerza Fresco rogamos una oración por su alma con todo el cariño y el mejor de los recuerdos.
Aviso publicado en la edición impresa
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