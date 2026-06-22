SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYERZA VIVOT, Esther, q.e.p.d. - Sus sobrinos, sus sobrinos nietos y sus sobrinos bisnietos Ayerza Fresco rogamos una oración por su alma con todo el cariño y el mejor de los recuerdos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa