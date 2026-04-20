SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALBI, Inés, q.e.p.d., falleció el 18-4-2026. - Su sobrina Florencia Bullrich y Alberto Buhar, junto con sus sobrinos nietos Francesca Croce y Clara y Rafael Buhar despiden a la tía Inés con enorme tristeza. Nos queda su ejemplo de entereza y lealtad y también, para siempre, su cariño constante y generoso. Acompañamos a Daniela, Tommy, Sibila y Julia en este duro momento.

BALBI, Inés, q.e.p.d., falleció el 18 de abril de 2026. - Su sobrino Matías Bullrich la despide con enorme cariño y profunda gratitud. Siempre recordará con nostalgia aquellas tardes compartidas en su quinta de Bella Vista, su inmensa calidez y sus invitaciones a ver televisión con Dani. Acompaña con un sentido abrazo a Daniela y familia en este difícil momento.

✝ BALBI, Inés, falleció en Montevideo, el 18 de abril de 2026. - Brian y Carmen Regules de Deane, sus hijos y nietos, acompañan a Daniela, Tommy, Juli y Sibila a despedir a la muy querida Inés.

✝ BALBI, Inés. - Verónica de Negri y Carlos Kelly despiden a la queridísima Inés con agradecimiento y con el cariño de toda una vida compartida. Acompañamos a Dany y su familia con mucho amor.

✝ BALBI, Inés, q.e.p.d. - Hernán Bullrich y Silvina Palenque Bullrich la despiden con cariño y acompañan a Daniela, Tommy, Julia y Sibila en este momento de tanta tristeza.

✝ BALBI, Inés, q.e.p.d. - Noemí M. Lagos, junto a sus hijos Lucrecia y Miguel, María de los Dolores, Carola y Martín, y Gonzalo y Verónica, despiden con mucho cariño a su querida amiga Inés, y abrazan con afecto a Daniela, Tommy, Julia y Sibila.

Avisos fúnebres

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