Arthur Fils, campeón en Barcelona: el cuarto título para la esperanza del tenis francés

El francés Arthur Fils conquistó este domingo el ATP 500 de Barcelona, uno de los torneos más tradicionales de la gira europea de canchas lentas, al vencer en la final al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 7-6 (7-2). Fue el cuarto título en la carrera del tenista galo de 21 años, pero el primero en casi un año medio, desde una lesión en la espalda que lo complicó en la segunda mitad de la temporada 2025 y que lo dejó seis meses fuera de las canchas. Su último éxito previo había sido en Tokio en 2024.

Actualmente en el puesto 30° del ranking, Fils se acercará al top 20 de la ATP y se convertirá en el número 1 francés por delante de Arthur Rinderknech. Un dato curioso: el nacido en Bondoufle, al sur de París, es el campeón de Barcelona con el ranking más bajo desde que el argentino Gastón Gaudio lo ganó en 2002 cuando era el 64° del mundo.

El sábado, en semifinales, el francés había remontado ante el sorprendente español Rafael Jódar en tres sets (3-6, 6-3, 6-2), después de sufrir al principio ante la nueva sensación del tenis, de tan solo 19 años. “El final del partido fue pura mentalidad. Estuve cansado, pero jugué muy bien y estoy contento de cómo jugué al final para sacar el partido adelante en el tie-break”, afirmó Fils después de ganar el prestigioso torneo catalán, conocido como torneo “Conde de Godó”, que Rafa Nadal conquistó en once ocasiones, y cuyo vigente campeón era el danés Holger Rune.

Arthur Fils y un toque en la red contra Andrey Rublev (Photo by Manaure Quintero / AFP) MANAURE QUINTERO - AFP

La ruta de Fils hacia la obtención del trofeo estuvo al borde del abismo desde su debut: necesitó de la épica para salvar dos puntos de partido contra su compatriota Térence Atmane en la primera ronda. Esa resiliencia fue puesta a prueba nuevamente el domingo. En la final, el joven francés se impuso a Rublev en una definición que pasó de la superioridad holgada a un desenlace cargado de dramatismo.

Fils no consiguió cerrar el encuentro cuando sacaba 5-3 en el segundo set y, poco después, la frustración creció al ver cómo se le escapaban tres puntos de campeonato consecutivos ante el servicio de un Rublev que no se daba por vencido. El escenario se tornó crítico cuando el francés cedió su propio saque y quedó 5-6, permitiendo que el ruso soñara con la remontada.

Arthur Fils y el tradicional trofeo del "Conde de Godó" (Photo by Manaure Quintero / AFP) MANAURE QUINTERO - AFP

Pero, lejos de desmoronarse tras perder la ventaja, Fils recuperó la lucidez y consiguió forzar el desempate. En un tie-break jugado con el corazón en la mano, Fils volvió a imponer su potencia para quebrar la resistencia de su rival y sellar la victoria tras una hora y 40 minutos.

Fue también la tercera corona en polvo de ladrillo para Fils, después de los éxitos logrados en Lyon 2023 y Hamburgo 2024. Además, el tenista de 21 años le puso fin a una sequía histórica para su país en territorio catalán: se convirtió en apenas el segundo francés en ganar en Barcelona durante la Era Abierta, emulando la gesta que Thierry Tulasne consiguió hace poco más de cuatro décadas, en 1985.

En tanto, al conquistar su tercer trofeo en la categoría ATP 500, Fils igualó a Gaël Monfils como el francés con más títulos en este rango vigente desde 2009. Su ascenso se refleja también en la superación de barreras de rankings. De momento, el campeón se aseguró escalar al número 25 en ranking, una posición más acorde a su potencial, pero aún por debajo del 14° que ocupó en abril del año pasado.

Desde su vuelta a la competición en Montpellier en febrero, Fils, entrenado por Goran Ivanisevic, ha acumulado un formidable récord de 18 victorias y 5 derrotas en 2026. Desde entonces, llegó a los cuartos de final en ese certamen, final en Doha, cuartos en el Masters 1000 de Indian Wells y semifinales en Miami, hasta alcanzar la coronación en el certamen catalán.