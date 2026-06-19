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BALESTRA, Cristina de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALESTRA, Cristina de, q.e.p.d. - Los propietarios de Cerrito 1040 participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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