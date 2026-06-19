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BALESTRA, Cristina Lerche de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALESTRA, Cristina Lerche de. - Guillermo y Alicia Moyano de MacLoughlin Bréard, sus hijos y nieta acompañan a Ricardo y familia, recordando a la querida Cristina, que ya está en el cielo.
Aviso publicado en la edición impresa
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