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BALESTRA, Cristina Lerche de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALESTRA, Cristina Lerche de. - Ricardo y Dolores Jürgens despiden con tristeza a Cristina y acompañan con mucho cariño a Ricardo y a toda la familia con sus oraciones en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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