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BALIÑA, Ana María Eliçagaray de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALIÑA, Ana María Eliçagaray de, falleció el 11-5-2026. - Sus hijos Ricardo y Paula Frugone, Gloria y Juan Manuel Simmermacher, sus nietos y sus bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ BALIÑA, Ana María Eliçagaray de. - Delita Marcaida despide con mucho amor a Ana y abraza a hijos y Flias. con el cariño de una vida compartida.
Aviso publicado en la edición impresa
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