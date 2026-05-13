SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALIÑA, Ana María Eliçagaray de, falleció el 11-5-2026. - Sus hijos Ricardo y Paula Frugone, Gloria y Juan Manuel Simmermacher, sus nietos y sus bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ BALIÑA, Ana María Eliçagaray de. - Delita Marcaida despide con mucho amor a Ana y abraza a hijos y Flias. con el cariño de una vida compartida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa