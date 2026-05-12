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Otro avión narco: cayeron en un campo con una aeronave cargada con 400 kilos de cocaína y en su huida arrollaron a un gendarme

El episodio se produjo en la zona rural de Cañada de Gómez, cerca de Rosario; alerta en hospitales de la zona por la posible llegada de sospechosos heridos

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Germán de los Santos
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El avión Cessna siniestrado en Arequito, Santa Fe
El avión Cessna siniestrado en Arequito, Santa FeRedes sociales

Un avión cargado con droga cayó en un campo de la zona de La Florida, en las afueras de Cañada de Gómez, y sus ocupantes escaparon en varios vehículos tras un recio enfrentamiento armado con una patrulla de Gendarmería.

En su fuga atropellaron a uno de los uniformados, que quedó internado en grave estado en un centro asistencial del departamento Iriondo, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Además, hospitales de distintas localidades de la región (entre ellas, Armstrong, Las Parejas, Cañada de Gómez y Rosario) habrían sido puestos en alerta ante la posibilidad del ingreso de sospechosos vinculados con el hecho que pudieran estar heridos por la caída de la aeronave o por el posterior tiroteo con los agentes de la fuerza de seguridad federal.

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