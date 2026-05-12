Otro avión narco: cayeron en un campo con una aeronave cargada con 400 kilos de cocaína y en su huida arrollaron a un gendarme
El episodio se produjo en la zona rural de Cañada de Gómez, cerca de Rosario; alerta en hospitales de la zona por la posible llegada de sospechosos heridos
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Un avión cargado con droga cayó en un campo de la zona de La Florida, en las afueras de Cañada de Gómez, y sus ocupantes escaparon en varios vehículos tras un recio enfrentamiento armado con una patrulla de Gendarmería.
En su fuga atropellaron a uno de los uniformados, que quedó internado en grave estado en un centro asistencial del departamento Iriondo, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.
Además, hospitales de distintas localidades de la región (entre ellas, Armstrong, Las Parejas, Cañada de Gómez y Rosario) habrían sido puestos en alerta ante la posibilidad del ingreso de sospechosos vinculados con el hecho que pudieran estar heridos por la caída de la aeronave o por el posterior tiroteo con los agentes de la fuerza de seguridad federal.
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