Otro avión narco: cayeron en un campo con una aeronave cargada con 400 kilos de cocaína y en su huida arrollaron a un gendarme

Un avión cargado con droga cayó en un campo de la zona de La Florida, en las afueras de Cañada de Gómez, y sus ocupantes escaparon en varios vehículos tras un recio enfrentamiento armado con una patrulla de Gendarmería.

En su fuga atropellaron a uno de los uniformados, que quedó internado en grave estado en un centro asistencial del departamento Iriondo, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Además, hospitales de distintas localidades de la región (entre ellas, Armstrong, Las Parejas, Cañada de Gómez y Rosario) habrían sido puestos en alerta ante la posibilidad del ingreso de sospechosos vinculados con el hecho que pudieran estar heridos por la caída de la aeronave o por el posterior tiroteo con los agentes de la fuerza de seguridad federal.

Noticia en desarrollo