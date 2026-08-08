LA NACION

BARADACCO, María Josefina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARADACCO de TRAVERSO, María Josefina. - Te recordaremos siempre, querida Pepi. Abrazamos a Alfredo y las chicas con inmenso cariño. Cristina Traverso de Incisa, hijos y nietos.

BARADACCO de TRAVERSO, María Josefina, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, despedimos a nuestra querida Pepi y acompañamos con mucho cariño a Alfredo y familia. Gigi, Luis, Magdalena, Josefina y Federico Valiani e hijos.

Avisos fúnebres
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