1
BARADACCO, María Josefina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BARADACCO de TRAVERSO, María Josefina. - Te recordaremos siempre, querida Pepi. Abrazamos a Alfredo y las chicas con inmenso cariño. Cristina Traverso de Incisa, hijos y nietos.
✝ BARADACCO de TRAVERSO, María Josefina, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, despedimos a nuestra querida Pepi y acompañamos con mucho cariño a Alfredo y familia. Gigi, Luis, Magdalena, Josefina y Federico Valiani e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
- 3
La revelación de Nicolás Tagliafico sobre su futuro en la selección argentina: “Creo que fue mi último Mundial”
- 4
Por qué se aceleró fuerte la inflación porteña en julio y cómo impactará en el dato del Indec