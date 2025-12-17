LA NACION

BARONI DE CULOTTA, Mabel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARONI de CULOTTA, Mabel, q.e.p.d., falleció el 16-12-2025. - Sus hijos: M. Claudia, M. Laura y Gaylord, Juanchi y Daniela; sus nietos: Titu y Fini, Flopy, Nico y Jose, Agus y Ana, Joaco, Vicky, Cata, Martu; sus bisnietos: Alex, Ari, Cocoi, Félix, Kenzo, Jazmín la abrazamos con todo cariño e invitamos a despedirla hoy, 15.30 hs., en el cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

BARONI de CULOTTA, Mabel, q.e.p.d. - Enrique y Marta Caplane y familia despiden a una queridísima amiga con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
    1

    De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo

  2. La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver
    2

    La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver

  3. Cuadernos: las amenazas denunciadas por los empresarios que admitieron los pagos
    3

    Cuadernos de las Coimas: las amenazas denunciadas por los empresarios que admitieron los pagos

  4. Estos son los cinco mejores alimentos para cuidar su cerebro y memoria
    4

    Para mayores de 60: estos son los 5 mejores alimentos para cuidar su cerebro y memoria

Cargando banners ...