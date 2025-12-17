SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARONI de CULOTTA, Mabel, q.e.p.d., falleció el 16-12-2025. - Sus hijos: M. Claudia, M. Laura y Gaylord, Juanchi y Daniela; sus nietos: Titu y Fini, Flopy, Nico y Jose, Agus y Ana, Joaco, Vicky, Cata, Martu; sus bisnietos: Alex, Ari, Cocoi, Félix, Kenzo, Jazmín la abrazamos con todo cariño e invitamos a despedirla hoy, 15.30 hs., en el cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

† BARONI de CULOTTA, Mabel, q.e.p.d. - Enrique y Marta Caplane y familia despiden a una queridísima amiga con todo cariño.

Avisos fúnebres

