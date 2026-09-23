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BATTAGLINI, Juan Bautista

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BATTAGLINI, Juan Bautista, Tte. Nav., q.e.p.d., 22-9-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

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