SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BAZZINO, Nora Colombo de, q.e.p.d. - Sus amigos de la vida Beby Bartholamai, Adriana Amicone, M. Raquel González Torres, Any y Ramón Agüero, Lilibeth y Carlos Silvani y Silvia y Jorge Mendizabal despiden a Nora con mucho cariño y acompañan a Oscar y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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