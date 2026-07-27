SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BECHECH, Gabriela Giraudi de. - La familia Kohen acompaña a su amigo Miguel y ruega por la memoria de Gaby en este penoso momento.

✝ BECHECH, Gabriela Giraudi de. - Chronex S.A. y equipo acompaña a Miguel y familia en este penoso momento.

BECHECH, Gabriela Giraudi de. - Sus amigos Mosqueteros: Maria y Marcelo Buttini, Vivi y Sergio Binello y Xime y Dante Mastronardi despedimos a Gaby y acompañamos con mucho cariño a Miguel, Vicky, Jime y Flia. en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa