Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid: entre el buen rendimiento y las críticas en España

Franco Mastantuono se prepara para una nueva temporada en el fútbol europeo. ¿Será con la camiseta de Real Madrid? El jugador de 18 años formó parte de un amistoso en el que el equipo español disputó ante Alcorcón el último viernes. Fue titular en el triunfo por 1 a 0 y todas las miradas apuntaron al exRiver. Forzó un penal y se destacó, sin embargo, fue duramente criticado por medios y periodistas españoles, sobre todo por una acción de control de pelota. Las posibilidades que tiene de salir a préstamo.

El argentino integró el equipo inicial que formó el entrenador José Mourinho. Compartió la dupla delantera junto a Gonzalo García y el canterano Valero en ataque. Durante el encuentro alternó posiciones por el frente ofensivo. Se movió por las banda, como interior y se mostró versátil, algo que busca el portugués para su equipo.

Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid, tuvo un partido prometedor, pero recibió las críticas en España

Mastantuono sólo necesitó unos minutos para mostrar su potencial. En una aceleración, le cometieron penal. Arda Güler se hizo cargo del remate y lo falló. Esa acción fue apenas una muestra de una actuación en la que el argentino exhibió desequilibrio, cambio de ritmo y una constante participación en el juego ofensivo durante los 70 minutos que disputaron los jugadores del primer equipo.

Pero para la prensa española, Mastantuono tuvo un partido flojo. “Mostró poca confianza y sin imponer el fútbol por el que Real Madrid decidió a pagar 63,2M€ el pasado verano”, dice el diario As. Además, afirmaron que el mediocampista “se fue poco a poco apagando”, que “le falta chispa” y que “no remonta”, expresó el periodista Carlos Forjanes.

Por otra parte, consideran que al exRiver “se le van cerrando de canto las opciones por la derecha” y mencionaron que José Mourinho cuenta con variantes en esa zona de la cancha. “En la entidad blanca se sigue apostando por Mastantuono, pero cada vez se piensa más en que es necesario que desencalle su versión actual a través de una cesión”, afirmaron. Por último, se hizo hincapié en un control fallido por el sector derecho. Le llegó la pelota, quiso pararla con el pie derecho y se le fue al lateral.

El diario Marca, hace dos días, había planteado un escenario que podía ser alentador: "Franco Mastantuono ha tomado ventaja entre los que no iban a ser tenidos en cuenta. Es uno de los futbolistas que más ha sorprendido a Mourinho, que tiene aún trabajo por delante hasta dar forma a su equipo, tanto en los elegidos como en la forma de jugar. Habrá más salidas y sigue abierta la opción de algún fichaje más, pero el argentino ya sabe que puede ganarse un sitio, al menos, dentro del plantel“.

Franco Mastantuono costó 63 millones de euros al Real Madrid. pic.twitter.com/hNJHaE0VcE — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 24, 2026

Con la camiseta blanca su rendimiento fue decreciente. Despertó la ilusión en un comienzo, a tal punto que fue elogiado varias veces por Xabi Alonso, pero terminó contagiándose de la merma futbolística colectiva, recibió numerosas críticas, muchas de ellas innecesarias y despiadadas, y el duro golpe de no ser convocado a la selección Argentina para el Mundial.

Más allá de que fue titular en este primer amistoso, todo indica que el futbolista se marchará a préstamo antes del inicio de esta temporada. Sobre esto, la prensa española también insiste en que deberá tener “un año para remontar, crecer y demostrar, y vuelta al Bernabéu”. Se presentaron varias opciones. River soñaba con su regreso, pero su futuro podría estar en la Premier League, en Fulham, que tiene a su exentrenador Álvaro Arbeloa. También aparece Fiorentina como último en unirse al grupo de interesados.

Está claro que la titularidad del amistoso tiene que ver con una apuesta por parte del club. También del nuevo entrenador, José Mourinho, que lo tuvo en la pretemporada desde el pasado 13 de julio, pero si desde Real Madrid dan luz verde el argentino tendrá un traspaso al estilo de Endrick a Olympique de Lyon, en enero pasado, en donde buscaron foguearlo para que pueda despegar sumando minutos y luego regrese. Mourinho está a tiempo todavía de evaluar si finalmente se queda con él.