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BECU, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Ronny y Putzi Böhtlingk, con mucho cariño acompañan a Inés, Agustina, Jorge e Inecita. ¡Qué lindo fue compartir tantos viajes!
Aviso publicado en la edición impresa
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