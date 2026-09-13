SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BELFER, Juana, Z.L. - Con profundo pesar despedimos a nuestra querida mamá, Juana Belfer, fallecida el 11 de septiembre de 2026, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, quien deja a sus hijos Mariano y Bibiana, nietos, Nurit, Max y Sarah, y seres queridos, que la acompañan en el recuerdo con inmenso amor y gratitud. Su memoria permanecerá siempre viva en los corazones de todos los que la amamos. El entierro será el lunes 14-9, a las 9.30, en el Cementerio Israelita Nuevo de Rosario.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa