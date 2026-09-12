Aluvión de turistas: la “nevada de la década” extiende el esquí hasta fines de mes en varios centros andinos

MENDOZA.- Es una temporada para celebrar. Después de años de vaivenes con las nevadas, el invierno mendocino tuvo precipitaciones récord y un aluvión de visitantes. Así, los principales centro de esquí de la provincia se entusiasman con el presente que viven y también con lo que sigue en las próximas semanas y meses. Aunque el invierno está llegando a su fin, también habrá deporte blanco y actividades especiales durante la primavera; incluso, ya se programan algunos eventos para anticiparse al verano.

Según contaron a LA NACION desde los diferentes complejos invernales, la temporada de esquí todavía está con vida, con promociones especiales y precios más accesibles. Al menos, hasta fines de septiembre se podrá utilizar los medios de elevación y deslizar por las laderas de la montañas. Así lo indicaron a este diario desde Las Leñas, en Malargüe, el sur provincial, uno de los centros de esquí más importante de Sudamérica, donde la práctica deportiva estuvo a full en las últimas semanas, incluída la cuarta edición de “Las Leñas Freeride Week”, una semana de descensos fuera de pista, realizados por expertos de todas las edades, que convoca cada vez a más seguidores del país y del mundo. En este paraje único del sur mendocino, en el corazón de la Cordillera de los Andes, la demanda de los visitantes está a pleno.

“Vamos muy bien. Tenemos un alto grado de ocupación en los hoteles, que se sigue sosteniendo. Para septiembre estamos con 80% de ocupación. La montaña está fantástica, con mucha nieve, de gran calidad, y con temperaturas muy bajas”, señaló a LA NACION Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, quien confirmó la fecha de finalización de la práctica del deporte, pero con una novedad.

“La temporada de esquí se extiende hasta el 28 de septiembre, pero vamos a continuar con la gran cantidad de gente que nos visita, por el día, en el parque aventura, sumando actividades: iniciación y bautismo de esquí, bicicletas para la nieve, trineos y telesilla para peatones”, adelantó el directivo.

La nevada de julio cubrió por completo a Penitentes Captura

Asimismo, se refirió a una actividad especial que se pondrá a rodar en las próximas semanas, más allá de otras actividades al aire libre, como trekking, deportes aventura y paseos en telesilla, que se mantienen en la previa del verano. “Sumamos ahora caminatas con raquetas de nieve. Al haber tanta precipitación acumulada nos permite realizar este tipo de excusiones que son muy lindas”, contó Passano, quien aseguró que en la base hay más de 1 metro de nieve pisada, y más de 3 metros en la cumbre.

En Las Leñas, los pases diarios para los medios de elevación tiene un valor promedio de $100.000. En tanto, las actividades básicas en el parque aventura cuestan $20.000, mientras que la telesilla para peatones tiene el mismo valor.

En otra zona clave de la montaña mendocina, camino a Chile, sobre la ruta 7, aparece uno de los complejos históricos de la provincia cuyana: Penitentes Park. El complejo, que se viene recuperando en los últimos años, después de un polémico cierre y una nueva concesión, va tomando forma con múltiples actividades para toda la familia. “Las nevadas en esta temporada nos han venido perfecto, sobre todo los fines de semana, que hemos estado con más de 1.500 visitantes por jornada. Con seguridad vamos a mantener abierto todo septiembre, y veremos si en octubre tenemos la posibilidad de seguir”, explicó a este diario Gustavo Campini, gerente de Mapsa Group, a cargo de la concesión.

“Estamos trabajando para el resto de los fines de semana, todos los sábados hacemos el after ski con DJ, una actividad sin cargo, desde las 16 hasta las 20, que hacemos la bajada de antorchas con un show de fuegos artificiales. Una linda propuesta para pasar el día en la montaña”, completó el empresario.

Asimismo, puso en valor la cantidad de personas que buscan quedarse a pasar más de una jornada en el reconocido complejo invernal, que ofrece los medios de elevación a $80.000 promedio por persona, mientras que el paseo en telesilla cuesta $25.000. “Aunque no tenemos alojamiento propio, los privados que tienen departamentos y algunos para alquilar, están a full, con fines de semana sin disponibilidad. Hemos tenido en las últimas semanas un flujo de gente muy importante que elije también quedarse a pernoctar”, señaló Campini, quien busca que el sitio siga creciendo con oferta de actividades durante todo el año, vinculadas con la naturaleza, el deporte aventura y la gastronomía.

Otro centro destacado, aunque más pequeño, es Los Puquios, a pocos kilómetros de distancia de Penitentes. Aunque el complejo aún no define la fecha de cierre de temporada está operativo los fines de semana, con promociones especiales, de 2x1, para quienes pagan el sábado tienen gratis el domingo. El pase a los medios de elevación tiene un valor de $50.000 promedio por persona. Además, hay ofertas para quienes solo deseen ingresar al parque, hacer picnic y deslizarse en trineos, por un costo promedio de $30.000.