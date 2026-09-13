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BELLANDE, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BELLANDE, Jorge, q.e.p.d., 11-9-2026. - Lo despiden Juan José Levy y María Julieta Ratto, en honor a su memoria. Acompañan a toda su familia en este momento y elevan una oración en su nombre.
✝ BELLANDE, Jorge H., q.e.p.d., 11-9-2026. - Lo despide con mucho cariño. Su amiga y consuegra Dora Teresita Bacigaluppi de Levy.
BELLANDE, Jorge. - Celina A. de Piccione e hijos despiden con profundo dolor al querido amigo Pampa y acompañan a Silvia y familia en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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