SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELLANDE, Jorge, q.e.p.d., 11-9-2026. - Lo despiden Juan José Levy y María Julieta Ratto, en honor a su memoria. Acompañan a toda su familia en este momento y elevan una oración en su nombre.

✝ BELLANDE, Jorge H., q.e.p.d., 11-9-2026. - Lo despide con mucho cariño. Su amiga y consuegra Dora Teresita Bacigaluppi de Levy.

BELLANDE, Jorge. - Celina A. de Piccione e hijos despiden con profundo dolor al querido amigo Pampa y acompañan a Silvia y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa