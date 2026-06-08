1
BENDERSKY, Norma Mirta
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ BENDERSKY, Norma Mirta, Dra., Z.L. - Alicia y Dingo, sus hijos Martín, Diego y Mariano y familias participamos con dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana y tía.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno, en la trastienda de la despedida del Indio Solari
- 3
Fue la bruja preferida de la TV y hechizó a todos con su belleza, pero recibió un duro diagnóstico que marcó su final
- 4
Un turista se arrojó a las aguas de las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular