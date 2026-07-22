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BENITO, Osvaldo Conrado,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BENITO, Osvaldo Conrado, q.e.p.d., falleció el 21-7-2026. - Su esposa Bibi, sus hijos Marina y Hernán, sus cuñadas Marta y Cristina, su nuera Carla; sus nietos Sebastián, Franco, Emiliano y Lucio, sus sobrinos Gonzalo, Andrea, Carolina, Mariano, Micaela, Pablo, Alejandra, Esteban y Andrea, y su prima Titina y Antonio lo despiden con infinito amor. Estarás por siempre en nuestros corazones. ¡Hasta siempre, Master!
Aviso publicado en la edición impresa
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