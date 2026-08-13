SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BERETERBIDE, Miguel. - Mercedes A. de Mac Donough; sus hijos Matías y Clara, Sofía y Matías, Pablo y Mechi; sus nietos, Vizcacha, Isa, Lula, Fermín, Mechita, Hilario, Fati, Delfi, Milo, Oli, Rafa e Irenita abrazan a Sebas, Lu, Tomi y Ñaco, con inmenso cariño.

✝ BERETERBIDE, Miguel. - Personal de La Irenita y de Don Joao acompañan en este triste momento, a Sebas, Lu, Tomi y Ñaco.

Avisos fúnebres

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