SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BIANCHI, María Esther, q.e.p.d., 12-5-2026. - Su hijo Ernesto Donato, sus nietos Pablo, Victoria, Eugenia y sus bisnietos Juana, Ramiro, Julia y Lorenzo la despiden con dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ BIANCHI, María Esther. - Norma Levy junto a sus hijos Alejo, Tobías y Mateo Schapire acompañan al querido Ernesto en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa