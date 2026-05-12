Revelan que Arabia Saudita lanzó ataques encubiertos contra Irán cuando se intensificó la guerra en Medio Oriente

RIAD (Reuters).– Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no divulgados contra Irán en represalia por las ofensivas perpetradas en el reino durante la guerra en Medio Oriente, según afirmaron dos funcionarios occidentales conocedores del asunto y dos funcionarios iraníes.

Los ataques sauditas, de los que no se había informado con anterioridad, suponen la primera vez que se sabe que el reino ha llevado a cabo de forma directa una acción militar en territorio iraní y demuestran que se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse de su principal rival regional.

Se estima que los ataques, lanzados por la Fuerza Aérea Saudita, se llevaron a cabo a fines de marzo, según afirmaron los dos funcionarios occidentales. Uno de ellos se limitó a decir que se trataba de “ataques de represalia por los ataques sufridos por Arabia Saudita”.

Imagen satelital de un ataque iraní con drones a la refinería Ras Tanura, en Arabia Saudita Vantor

Reuters no pudo confirmar cuáles fueron los objetivos específicos. En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores saudita no abordó de manera directa si se habían llevado a cabo los ataques. La cancillería iraní no respondió a una solicitud de comentarios.

Riad, que mantiene una estrecha relación militar con Washington, ha dependido tradicionalmente del Ejército de Estados Unidos para su protección, pero la guerra de diez semanas ha dejado al reino vulnerable a ataques que han superado el escudo militar estadounidense.

Los ataques sauditas ponen de relieve la ampliación del conflicto, así como hasta qué punto una guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero ha arrastrado a todo Medio Oriente de formas que no se han reconocido públicamente.

El príncipe saudita Mohammed bin Salman durante un evento en Washington (Archivo) NYT - NYTNS

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha golpeado a los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico con misiles y drones, atacando no solo bases militares estadounidenses, sino también instalaciones civiles, aeropuertos e infraestructuras petroleras, y ha cerrado el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el comercio mundial.

Contraataque

Emiratos Árabes Unidos también llevó a cabo ataques contra Irán, según informó el lunes The Wall Street Journal. En conjunto, las acciones sauditas y emiratíes revelan un conflicto cuya verdadera naturaleza ha permanecido en gran medida oculta: uno en el que las monarquías regionales, azotadas por los ataques iraníes, comenzaron a contraatacar.

Pero su enfoque no ha sido idéntico. Los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una postura más intransigente, buscando obtener un alto costo de Irán y manteniendo solo contactos diplomáticos públicos ocasionales.

Arabia Saudita ha seguido exportando petróleo a través del mar Rojo, mientras otros sufren el bloqueo del estrecho de Ormuz Gentileza

Arabia Saudita, por su parte, ha procurado evitar la escalada del conflicto y ha mantenido un contacto regular con Irán, incluso a través del embajador iraní en Riad. Este no respondió a la solicitud de comentarios.

El alto funcionario de la cancillería saudita no se pronunció directamente sobre si se había alcanzado un acuerdo de desescalada con Irán, pero afirmó: “Reafirmamos la posición constante de Arabia Saudita de abogar por la desescalada, la moderación y la reducción de las tensiones en aras de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región y su población”.

Funcionarios iraníes y occidentales indicaron que Arabia Saudita informó a Irán sobre los ataques. Tras esos contactos se abrió una intensa ronda diplomática y Arabia Saudita advirtió sobre nuevas represalias, lo que finalmente condujo a un entendimiento informal para reducir la tensión.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, tras una reunión en Ginebra (Archivo). FABRICE COFFRINI - AFP

Irán y Arabia Saudita, principales potencias musulmanas chiita y sunnita respectivamente, mantienen una larga relación conflictiva y han apoyado a grupos opuestos en conflictos en toda la región.

Un acercamiento mediado por China en 2023 propició la reanudación de las relaciones, incluyendo un alto el fuego entre los hutíes, la milicia de Yemen respaldada por Irán, y Arabia Saudita, que se ha mantenido desde entonces.

Con el mar Rojo abierto al tráfico marítimo, Arabia Saudita ha podido seguir exportando petróleo durante todo el conflicto, a diferencia de la mayoría de los países del Golfo Pérsico, y así ha logrado mantenerse relativamente aislada.

Columnas de humo se elevan desde una instalación petrolera en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos (Archivo) Altaf Qadri - AP

En un artículo publicado en Arab News, el exjefe de inteligencia saudita, el príncipe Turki al-Faisal, expuso la estrategia del reino, señalando que “cuando Irán y otros intentaron arrastrar al reino al infierno de la destrucción, nuestro liderazgo optó por soportar el sufrimiento causado por un vecino para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos”.

Los ataques de Arabia Saudita se produjeron tras semanas de creciente tensión. En una conferencia de prensa en Riad el 19 de marzo, el canciller saudita, Faisal bin Farhan, dijo que el reino “se reservaba el derecho a emprender acciones militares si lo consideraba necesario”. Tres días después, su país declaró persona non grata al agregado militar iraní y a cuatro miembros del personal de la embajada.

De los más de 105 ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita durante la semana del 25 al 31 de marzo, la cifra se redujo a poco más de 25 entre el 1° y el 6 de abril, según un recuento de Reuters basado en declaraciones del Ministerio de Defensa saudita.

Manifestación pro-iraní en Bagdad, la capital iraquí (Archivo) Khalil Dawood - XinHua

Fuentes occidentales determinaron que los proyectiles disparados contra Arabia Saudita en los días previos al alto el fuego generalizado procedían de Irak y no de Irán, lo que indica que Teherán había reducido los ataques directos mientras que los grupos aliados seguían operando.

La comunicación entre Arabia Saudita e Irán continuó incluso cuando surgieron tensiones al inicio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, cuando el Ministerio de Defensa saudita informó del lanzamiento de 31 drones y 16 misiles contra el reino entre el 7 y el 8 de abril.

Este repunte llevó a Riad a considerar represalias contra Irán e Irak, mientras que Pakistán desplegó aviones de combate para tranquilizar al reino e instó a la moderación a medida que la diplomacia cobraba impulso.