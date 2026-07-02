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BISO, Horacio Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BISO, Horacio Guillermo, Tte. Corb. Cdor., q.e.p.d., 1-7-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

Avisos fúnebres
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