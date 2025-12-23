1
BLANCO, Beatriz Angelica
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BLANCO, Beatriz Angelica. - Tus amigos del colegio De La Salle, Tincho, Fede, Seba, Juanca, Polaco, Martín acompañamos a nuestro querido amigo Mati y a su familia, ante el fallecimiento de su madre. Elevamos una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
- 3
Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado
- 4
La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU