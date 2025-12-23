1
BOCCI, Angelo
† BOCCI, Angelo, q.e.p.d. - Ricardo y Eva Ventosa acompañan a Gabriela e hijos en este triste momento.
† BOCCI, Angelo. - Miguel y Gloria Solari, sus hijos y nietos, despiden a Angelo con mucha tristeza y acompañan a Gabriela, María Laura, Leo, Franco y familia.
† BOCCI, Angelo, q.e.p.d. - Silvia Paz Illobre, Eduardo R. Orteu (as.) junto a sus hijos Eduardo (a.), Federico y Marcos despiden a Angelo con mucha tristeza y recuerdan siempre los gratos momentos compartidos por ambas familias. Abrazamos con dolor a Gabriela, Leo, Lala, Franco y sus familias en este momento tan triste.
