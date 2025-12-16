LA NACION

BONANNO, Carlos Oscar

BONANNO, Carlos Oscar, q.e.p.d. - Luis Carlos Cejas y sus hijos, Luis María, Mariano Andrés y Fernando, despiden con profundo pesar a un gran amigo y compañero, acompañan a sus familiares y seres queridos en tan triste momento y ruegan una oración en su memoria.

BONANNO, Carlos Oscar, q.e.p.d. - El presidente y el consejo de administración de Andar, O.S.V.V.R.A., Obra Social de los Viajantes Vendedores de la Rep. Argentina, despiden con gran tristeza a un gran dirigente y compañero, acompañan a su familia y seres queridos y agradecen una oración en su memoria.

