SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo - Despedimos con inmenso amor a quien nos enseñó a vivir apasionadamente desde la alegría. Tu mujer Silvia; tus hijos Ercilia y Pedro Lesta, María Eugenia e Ignacio Bergadá, Eduardo y Alejandra Toscano, y Rafa; Guido y Cynthia Fontán; tus nietos y bisnietos te recuerdan con orgullo y cariño. Despediremos a Eduardito hoy, a las 12.30, en el Cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Su hermano Jorge e Inés, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia e hijos con mucho cariño.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo - Lo despedimos con todo el amor y agradecimiento, sus hermanos María Teresa, Jorge e Inés Polledo, Inés, Elena, Clara y Felix Peña e Ignacio y Maria Galleazzi pedimos una oración por su eterno descanso.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Sus primos Campos Braun despiden a Eduardito con todo su cariño.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Miguel, María Laura, Miguel Jr., Gonzalo y Lujan Mitre participan su fallecimiento. Acompañan a Edu, Alejandra y a todos los Braun con mucho cariño.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Ana Pellegrini y sus hijos acompañan a Silvia, a sus hijos y a todos los Braun Cantilo con mucho cariño.

✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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