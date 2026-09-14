La Justicia falló a favor de Boca y Talleres tendrá que devolverle más de 2,5 millones de dólares por el caso de Cristian Pavón

En un momento especialmente sensible de la relación entre Boca y Talleres de Córdoba, la Justicia emitió una resolución que modifica el escenario económico entre ambas instituciones y amenaza con alterar una negociación que permanecía abierta por uno de los futbolistas más buscados por el club de la Ribera.

¿Qué pasó? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó y amplió el criterio favorable a Boca en el litigio originado por el caso Cristian Pavón y estableció que la entidad cordobesa deberá devolverle al conjunto xeneize US$2,5 millones, más los intereses correspondientes.

La decisión representa una victoria significativa para Boca. No sólo porque ratifica el reclamo que había iniciado años atrás, sino porque modifica la sentencia de primera instancia, que había reconocido una cifra sustancialmente menor. Con esta nueva resolución, la Cámara le otorgó al club presidido por Juan Román Riquelme la totalidad de lo reclamado por el anticipo que había realizado en 2018 en el marco de una eventual transferencia de Pavón al exterior. Claro que lo que es bueno por un lado, puede ser contraproducente por el otro. Y más adelante se verá por qué.

Cristián Pavón, en uno de los entrenamientos en los tiempos de Boca Prensa Boca

El origen del conflicto se remonta a una operación celebrada durante la gestión encabezada por Daniel Angelici. Por entonces, Boca acordó con Talleres el pago anticipado de US$2,5 millones en concepto de plusvalía sobre una futura venta del delantero cordobés. La cifra estaba asociada a una eventual transferencia internacional, por entonces valuada en alrededor de US$39,5 millones. Eran tiempos en los que el delantero se insinuaba como una de las mejores promesas y hasta había ido al Mundial de Rusia 2018, convocado por el entrenador Jorge Sampaoli.

Sin embargo, aquella venta nunca se concretó. Pavón continuó su carrera, atravesó distintos ciclos deportivos y finalmente dejó Boca en condición de libre en 2022, sin que el club obtuviera el beneficio económico que justificaba aquel desembolso inicial.

Ante ese escenario, la dirigencia que asumió en 2019 decidió avanzar judicialmente para recuperar los fondos entregados. El expediente se extendió durante varios años y tuvo un primer pronunciamiento favorable para Boca, aunque por un monto mucho menor al pretendido. Esa sentencia ordenaba restituir US$500.000 y una suma en pesos que equivalía al resto de los pagos efectuados. La Cámara, en cambio, consideró procedente el reclamo completo y dispuso que Talleres reintegre la totalidad de los US$2,5 millones, o su equivalente, además de los intereses correspondientes.

La resolución tiene además una consecuencia institucional relevante: prácticamente agota las posibilidades de discusión sobre el fondo del asunto y deja a Talleres ante la obligación de afrontar una deuda millonaria con Boca. Más allá de los aspectos jurídicos, el fallo vuelve a tensar una relación que en los últimos años estuvo atravesada por varios desacuerdos en materia de mercado de pases.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme continuó con el reclamo por el caso de Cristian Pavón y la Justicia le dio la razón a Boca Gonzalo Colini

La particularidad es que la novedad judicial se conoció mientras ambos clubes mantenían conversaciones por Matías Galarza, uno de los futbolistas que Boca intentaba incorporar utilizando el cupo habilitado por la lesión de Tomás Aranda. El mediocampista apareció como una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, pero las negociaciones ingresaron en una zona de complejidad justamente cuando quedó firme el fallo por Pavón.

Según trascendió en las últimas horas, la deuda que Talleres mantiene con Boca empezó a convertirse en un elemento central dentro de las discusiones por Galarza. En el club xeneize analizaban la posibilidad de compensar parte de los montos o incluir la acreencia reconocida judicialmente dentro de una eventual estructura de pago. Esa situación generó nuevas diferencias económicas y terminó condicionando una negociación que ya era delicada por la cotización que Talleres hacía del futbolista.

De hecho, distintas versiones -ya que nunca hubo confirmación oficial- señalaron este lunes que las conversaciones se enfriaron de manera considerable y que el reclamo derivado del caso Pavón pasó a ocupar un lugar determinante en la discusión entre los dirigentes. En otras palabras, un litigio iniciado por una transferencia frustrada de hace casi una década terminó impactando directamente en una operación del mercado actual.

Daniel Angelici, expresidente de Boca, que había llevado a Cristian Pavón al club xeneize PATRICIO PIDAL/AFV

Para Boca, el fallo implica la recuperación de un activo económico importante y una validación de la estrategia judicial impulsada por la conducción del club. Para Talleres, en cambio, supone afrontar una obligación financiera significativa en un contexto en el que debe administrar recursos, sostener competitividad deportiva y negociar la continuidad o transferencia de jugadores valiosos de su plantel.

La historia que comenzó con Cristian Pavón todavía sigue produciendo efectos. Y la resolución conocida este lunes demuestra que las decisiones tomadas años atrás pueden alterar no sólo los balances de los clubes, sino también el desarrollo de los mercados de pases del presente. En esta oportunidad, el principal damnificado podría ser un nombre que nada tuvo que ver con aquel acuerdo original: Matías Galarza.