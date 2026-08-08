LA NACION

BULACIO, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BULACIO, Jorge, 7-8-2026. - Sus hijos Santiago y Marcos Bulacio participan con profundo pesar su fallecimiento y lo despiden con inmenso amor. Acompañarán su recuerdo por siempre.

BULACIO, Jorge, 7-8-2026. - Diego Crotta y Flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Bulacio y acompañan a sus hijos Santiago y Marcos Bulacio y a toda su familia en este difícil momento.

BULACIO, Jorge, 7-8-2026. - El personal de la Residencia Villa Juncal le desea un cálido adiós al Dr. Jorge Bulacio, acercándole a sus familiares y allegados un afectuoso consuelo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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