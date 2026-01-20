SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BULGHERONI, Emilia, q.e.p.d., 17-1-2026. - Ezequiel y Mariu González Echeverría acompañan con cariño a Julieta, Andrés, Cristina, Florencia, Máximo e hijos en este triste momento.

✝ BULGHERONI , Emilia, q.e.p.d., falleció el 17-1-2026. - Beatriz Bellocq de Berisso (a.), hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Adiós a la Mimi. Un abrazo grande para Andrés, Julia, Cata y mi tan querida amiga Cristina.

✝ BULGHERONI, Emilia, q.e.p.d., 17-1-2026. - González Echeverría, Pitrelli & Asociados participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ BULGHERONI, Emilia, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan con mucho cariño a sus padres Andrés y Julieta en este triste momento.

