El director del Hospital Fernández reveló detalles del uso del propofol en medio del escándalo por fiestas con anestésicos robados: “Es impactante”

En medio del escándalo por el presunto uso de anestésicos en reuniones privadas, el director del Hospital Fernández y toxicólogo, Carlos Damin, aportó su mirada sobre el funcionamiento de estas sustancias y los riesgos que implica su consumo fuera de control médico. El caso generó impacto dentro del sistema de salud y abrió interrogantes sobre prácticas bajo investigación.

“Definitivamente es impactante, sobre todo para los que somos médicos”, sostuvo el especialista en LN+, al referirse a la situación que involucra a profesionales del área.

Carlos Damin, director del Hospital Fernandez

El efecto de los anestésicos y su uso indebido

Damin explicó que el propofol produce un estado particular en el organismo. “Genera un cuadro entre el sueño profundo y el estar despierto, con cierta euforia”, detalló, y aclaró que su administración requiere precisión milimétrica.

En ese sentido, advirtió que se trata de una sustancia que forma parte de prácticas médicas específicas. Su utilización fuera de ese ámbito implica riesgos severos para la salud, especialmente por la posibilidad de depresión respiratoria.

También se refirió al fentanilo, otro anestésico de uso hospitalario. “Es un opioide que genera euforia y placer, pero con el tiempo dura menos, lo que lleva a repetir dosis y desarrollar dependencia”, señaló.

Fiestas de propofol

Adicción

El especialista planteó que este tipo de situaciones puede estar vinculado a distintos factores. “Podríamos estar hablando de adicción o de alguna alteración en la salud mental”, afirmó, al tiempo que destacó el nivel de exigencia que enfrentan estos profesionales.

“Son profesionales que realmente estudian, están bien formados, tienen muchos controles, también mucho estrés”, explicó, y agregó que en su trayectoria observó casos en los que se recurrió a medicación bajo contextos de alta presión laboral.

Además, mencionó un componente vinculado a la percepción de control: “Es atractivo por el efecto que genera. Además, podemos hablar de la omnipotencia de los médicos, que sentimos que podemos controlar todo”, indicó.

Controles y uso hospitalario

El director del Fernández destacó que estos medicamentos están sometidos a estrictos controles. “En mi hospital, las ampollas que salen, que van al quirófano o a terapia intensiva tienen que devolverse rotas. Esto es así desde hace 30 años, no es algo nuevo. Siempre fueron sustancias muy controladas”, indicó.

También diferenció el contexto local del de otros países. Señaló que, a diferencia de lo que ocurre en lugares donde estas sustancias circulan en el mercado ilegal, en la Argentina su uso está restringido al ámbito médico.