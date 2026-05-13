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BUNGE, Patricio,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUNGE, Patricio, (Pato). - Sus hermanos: Kika, Elena, Gustavo e Isabel Noceti, Tere Gaona, Annie García Guevara, sus hijos y nietos participan con dolor su partida.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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