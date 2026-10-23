SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BUTLER, Guillermo Eduardo. - Tu mujer, Mariana; tus hijos Willy, Sebas, May, Feli, Belu, Machi y Cande y tus nietos, Fachu, Amaia, Santos, Helu y Esme, te despedimos con gran cariño. Te recordaremos siempre por tu corazón gigante, tu generosidad, tu predisposición para ayudar a quien se te cruzara en el camino y el ejemplo de amor que dejaste en todos nosotros. Gracias por todo Memo, te vamos a extrañar siempre.

✝ BUTLER, Guillermo Eduardo, q.e.p.d. - Su hermano Leo y Brenda Murphy y sus hijos Brenda y Álvaro, Helen y Nacho, Pauli, Cecilia y Pepe y Ale y Mary despiden con enorme tristeza al querido Guillermo, habiendo compartido tantos momentos felices. Ruegan una oración en su memoria.

✝ BUTLER, Guillermo Eduardo, q.e.p.d. - Su hermana Diana, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y agradecen los buenos momentos compartidos.

✝ BUTLER, Guillermo Eduardo, q.e.p.d. - Sus primos González Bonorino: Oscar y María Laura, Tessie y Charlie, Delia, Kitty, y Lucio y Marcela despiden al querido Guillermo y acompañan a Mariana y familia en este triste momento.

✝ BUTLER, Guillermo Eduardo. - La Agrupación Veteranos de Rugby despide con profundo pesar al entrañable Guillermo, gran dirigente y entusiasta colaborador de esta institución, acompañando a su familia en este triste momento y rogando a Dios por su verdadera paz.

Avisos fúnebres

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