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BUTLER, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUTLER, Guillermo, q.e.p.d., 21-10-2026. - Tus sobrinos, Luz, Esther y Mauricio, te despedimos con profundo cariño, agradecidos por la huella y ejemplo de nobleza que nos dejaste. Abrazamos a Mariana y a nuestros primos, y acompañamos a nuestros queridos tíos Diana y Leo en este triste momento.

BUTLER, Guillermo, q.e.p.d., 21-10-2026. - Mauricio Cornejo San Millán, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Memo e invocan una oración en su memoria.

BUTLER, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos de los almuerzos del rugby de C.U.B.A. despiden con mucho cariño a un grande que se fue de gira, acompañan a los Butler y ruegan una oración en su memoria.

BUTLER, Guillermo E. - Gracias Guillo por todo lo lindo que nos regalaste con tu vida. Flia. Cavanagh Mackinlay.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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