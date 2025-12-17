1
CABANILLAS, Eduardo, Gral. Div.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CABANILLAS, Eduardo, Gral. Div., q.e.p.d. - Jorge y Mónica Ales despiden a su amigo y al soldado que defendió a la nación y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver
- 3
Desde paracetamol hasta Viagra: hallan 16 medicamentos en el Río de la Plata y alertan sobre sus efectos ambientales
- 4
Cuadernos de las Coimas: las amenazas denunciadas por los empresarios que admitieron los pagos