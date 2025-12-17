LA NACION

CABANILLAS, Eduardo, Gral. Div.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABANILLAS, Eduardo, Gral. Div., q.e.p.d. - Jorge y Mónica Ales despiden a su amigo y al soldado que defendió a la nación y ruegan una oración en su memoria.

