CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R). - Sus amigos Cnel. Roberto Shaw, Cnel. José Sosa Montepagano y Cnel. Leandro Bianchi y familias lamentan profundamente su partida y acompañan a sus hijos con especial afecto.
† CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R), q.e.p.d. - Sus compañeros de la promoción 92 del Colegio Militar de la Nación despiden con pesar al fiel soldado de la Patria y ruegan a la Virgen Generala que lo reciba en sus brazos.
† CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. Div., q.e.p.d. - El Dr. Carlos Horacio Meira y familia despiden a Goyo con gran dolor y acompañan a la familia Cabanillas.
