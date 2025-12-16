LA NACION

CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R). - Sus amigos Cnel. Roberto Shaw, Cnel. José Sosa Montepagano y Cnel. Leandro Bianchi y familias lamentan profundamente su partida y acompañan a sus hijos con especial afecto.

CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. (R), q.e.p.d. - Sus compañeros de la promoción 92 del Colegio Militar de la Nación despiden con pesar al fiel soldado de la Patria y ruegan a la Virgen Generala que lo reciba en sus brazos.

CABANILLAS, Eduardo Rodolfo, Gral. Div., q.e.p.d. - El Dr. Carlos Horacio Meira y familia despiden a Goyo con gran dolor y acompañan a la familia Cabanillas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. La curiosa frase de Rob Reiner sobre sus hijos que ahora cobra especial relevancia
    2

    La curiosa frase de Rob Reiner sobre sus hijos que ahora cobra especial relevancia: “Incluso a los malos”

  3. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
    3

    “El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas

  4. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    4

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

Cargando banners ...