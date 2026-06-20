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CAMILETTI, Luis Dante,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAMILETTI, Luis Dante, q.e.p.d., 19-6-2026. - Tu esposa Pochi y tus hijos Paulo y Santiago, tus nietos Juan Pedro y Emma y tu nuera Maite, te despedimos con mucho dolor. Te deseamos un pacifico descanso en la vida eterna.
✝ CAMILETTI, Luis Dante, q.e.p.d. - María Teresa Agüero, sus hijos, yernos, nueras y nietos lamentan tu partida y te recordarán siempre con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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