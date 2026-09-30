SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMINO, Carlos Ernesto. - Con profundo dolor despedimos a Carlos y acompañamos con cariño a Dorita, Sebastián y familia. Su sobrino Christian, su cuñada Diana, Felipe, Virginia y Benjamín. Se hará un responso hoy, a las 12.30, en la capilla del Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa