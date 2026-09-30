1
CAMINO, Carlos Ernesto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAMINO, Carlos Ernesto. - Con profundo dolor despedimos a Carlos y acompañamos con cariño a Dorita, Sebastián y familia. Su sobrino Christian, su cuñada Diana, Felipe, Virginia y Benjamín. Se hará un responso hoy, a las 12.30, en la capilla del Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El desesperado mensaje de una tradicional librería en Corrientes y Callao que corre riesgo de expropiación por el subte F
- 3
La Corte Suprema intervino en una guerra de influencers y falló en defensa de la libertad de expresión
- 4
Matías Soulé fue padre por primera vez y se fue de la concentración de la selección para recibir al bebé