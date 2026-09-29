El durísimo informe de Darío Herrera sobre la final de Estudiantes y Rosario Central: insultos y amenazas

Tres días después de la escandalosa final de la Supercopa Internacional, salió a la luz el informe que Darío Herrera presentó por los graves incidentes ocurridos tras el triunfo por 3-1 de Rosario Central sobre Estudiantes en Santiago del Estero. El árbitro apuntó especialmente contra Juan Sebastián Verón, presidente del club platense, y aseguró que ingresó sin autorización al campo de juego, insultó al equipo arbitral, profirió amenazas e intentó avanzar hacia ellos con la intención de agredirlos físicamente. También dejó asentadas las conductas del secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente Pascual Caiella.

El documento reconstruye lo sucedido inmediatamente después del tercer gol de Central, convertido por Julián Fernández en tiempo de descuento. Esa acción derivó en un tumulto entre futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos y antecedió al ingreso de dirigentes de Estudiantes al terreno de juego.

“En primer lugar, luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos”, comenzó Herrera en su informe, al que accedió en exclusiva El Gráfico.

El momento de insultos de Juan Sebastián Verón con la terna arbitral conducida por Darío Herrera La Nación

Según la descripción del árbitro, fue entonces cuando Verón apareció dentro de la cancha. “En ese preciso momento, ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral -pero en especial a mi persona- diciéndonos: ‘Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, además de muchísimos insultos más”, escribió.

Las imágenes de la transmisión habían mostrado al presidente de Estudiantes dentro del campo y frente a Herrera en medio de un clima de máxima tensión. “Ante esta situación, la seguridad policial y varios colaboradores de su club intentaron frenarlo, dado que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, algo que no llegó a concretarse”, sostuvo el árbitro.

“Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: ‘Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos’ y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial”, consta en el informe.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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El informe dedicó además un apartado particular a Angeleri. Según Herrera, el exfutbolista continuó con los agravios: “A continuación, el señor Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un ‘corruptos hijos de puta’”.

Los incidentes, siempre según la reconstrucción del árbitro, no terminaron dentro de la cancha. “Posteriormente, luego de la premiación y mientras nos dirigíamos al vestuario, continuaban los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata”, señaló Herrera.

También dejó constancia de otro episodio ocurrido en una zona que el equipo arbitral no alcanzó a observar. “Finalmente, en cuanto al cierre, dejo constancia de que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios, si bien no pudimos observar nada debido a que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha escoltado por la seguridad policial”, completó.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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Las dos expulsiones

El informe también incorporó las expulsiones de Agustín Sández, de Rosario Central, y Mateo Iacovich, de Estudiantes, ambos en el minuto 95. En el caso del futbolista rosarino, Herrera le atribuyó el inicio de los incidentes que desembocaron en el descontrol posterior.

“Expulsado del juego en 90+5 min por conducta violenta. Dicho jugador fue expulsado por incitar a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de la Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos. Luego de este acto terminó agrediéndose con un adversario a través de golpes de puño. Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador”, detalló sobre Sández.

PIÑAS EN EL FINAL DE ROSARIO CENTRAL - ESTUDIANTES.



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Respecto de Iacovich, el árbitro consignó: “Expulsado del juego en 90+5 min. Conducta violenta, dicho jugador agredió físicamente a un adversario en un tumulto generalizado el cual tuvo que ser separado por compañeros y personas del cuerpo técnico de Estudiantes de la Plata; la agresión fue por golpes de puño y patadas”.