CAO, Francisco
† CAO, Francisco. - Que tu alma descanse en paz. Acompaño con amor a mis queridas Susy y Jazmín y a toda la familia. Anahí Morgenstern.
CAO, Francisco. - Los García Mansilla: Vero, Teddy, Veroniquita, Rafa, María, Azul y Justi conmovidos y muy tristes, abrazan a Susy, Jaz y a toda su familia en este momento de tanto dolor.
† CAO, Francisco, q.e.p.d. - Frankie, Sofi, Facu, Cata y Clari Cavallero despiden al querido e inolvidable Panchito con mucho cariño.
