LA NACION

CAO, Francisco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAO, Francisco. - Que tu alma descanse en paz. Acompaño con amor a mis queridas Susy y Jazmín y a toda la familia. Anahí Morgenstern.

CAO, Francisco. - Los García Mansilla: Vero, Teddy, Veroniquita, Rafa, María, Azul y Justi conmovidos y muy tristes, abrazan a Susy, Jaz y a toda su familia en este momento de tanto dolor.

CAO, Francisco, q.e.p.d. - Frankie, Sofi, Facu, Cata y Clari Cavallero despiden al querido e inolvidable Panchito con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa
    1

    Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

  2. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    2

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

  3. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre
    3

    Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo

  4. Un fuerte brote de gripe afecta a Europa y toman medidas para evitar su propagación
    4

    Un fuerte brote de gripe afecta a Europa y toman medidas para evitar su propagación

Cargando banners ...